В РФ предложили создать единый реестр получателей льготных лекарств

Глава Минздрава России Вероника Скворцова выступила с идеей создания общефедерального перечня жизненно важных лекарств, а также единого реестра граждан, которые имеют право получать лекарства на льготных условиях.

«Нам необходимо в ближайшее время внести в законодательство два изменения, касающихся и единого регистра льготополучателей, и единого перечня жизненно важных препаратов для обеспечения ими (нуждающихся)», — приводит слова министра ТАСС. Предложение было сделано 16 ноября в Санкт-Петербурге во время совещания, которое проводил президент Владимир Путин.

По словам министра, сейчас большинство регионов «искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу, есть регионы, которые добавляют в него препараты и даже БАДы по своему усмотрению». Скворцова отметила, что в настоящее время государство бесплатно обеспечивает или частично компенсирует стоимость лекарств примерно 19% населения.

14 ноября стало известно, что российские психиатры пожаловались в Минздрав на исчезновение жизненно важного лекарства. Речь шла о препарате для неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона.

Всего в перечень жизненно важных лекарств входит 616 препаратов (4711 брендов). Цены на них регулируются государством.