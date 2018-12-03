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Власти Екатеринбурга подписали Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Екатеринбург первым из российских городов присоединился к Парижской декларации по борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа. Об этом 3 ноября проинформировала мэрия административного центра Свердловской области.

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Декларацию подписали глава Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный директор объединения организаций ООН по борьбе со СПИДом по Восточной Европе и Центральной Азии Виней Патрик Салдана. Эта инициатива направлена на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции в крупных городах, увеличение охвата тестирования населения на ВИЧ-статус, а также обеспечение антиретровирусной терапией ВИЧ-положительных граждан и снижение у них вирусной нагрузки до «нулевого» показателя.

«По итогам 2018 года мы ожидаем, что в Екатеринбурге первичная заболеваемость составит менее 100 случаев на 100 тыс. жителей. Такого показателя мы достигнем впервые более чем за 20 лет, и думаю, что это далеко не предел», — приводит «РИА Новости» заявление Высокинского.

В свою очередь, Виней Патрик Салдана поздравил жителей города с присоединением к международному движению и отметил, что участники декларации «останавливают распространение ВИЧ раз и навсегда».

Ранее в декабре глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила «Известиям», что в России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.

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