Власти Екатеринбурга подписали Парижскую декларацию по борьбе с ВИЧ

Екатеринбург первым из российских городов присоединился к Парижской декларации по борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа. Об этом 3 ноября проинформировала мэрия административного центра Свердловской области.

Декларацию подписали глава Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный директор объединения организаций ООН по борьбе со СПИДом по Восточной Европе и Центральной Азии Виней Патрик Салдана. Эта инициатива направлена на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции в крупных городах, увеличение охвата тестирования населения на ВИЧ-статус, а также обеспечение антиретровирусной терапией ВИЧ-положительных граждан и снижение у них вирусной нагрузки до «нулевого» показателя.

«По итогам 2018 года мы ожидаем, что в Екатеринбурге первичная заболеваемость составит менее 100 случаев на 100 тыс. жителей. Такого показателя мы достигнем впервые более чем за 20 лет, и думаю, что это далеко не предел», — приводит «РИА Новости» заявление Высокинского.

В свою очередь, Виней Патрик Салдана поздравил жителей города с присоединением к международному движению и отметил, что участники декларации «останавливают распространение ВИЧ раз и навсегда».

Ранее в декабре глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила «Известиям», что в России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.