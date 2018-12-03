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Светодиодные знаки установят на дорогах Нижнего Тагила

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Власти Нижнего Тагила и Уральский оптико-механический завод запускают проект по установке на городских дорогах новых светодиодных знаков. Они появятся в рамках программы «Светлый город».

Как сообщает «ТагилСити.Ру», ожидается, что знаки будут установлены на трассах уже до конца 2018 года. Ранее их испробовали в Москве, и они хорошо себя зарекомендовали. Всего на столичных улицах работает более 3 тыс. таких дорожных знаков, и в местах их установки зафиксировано снижение числа ДТП и травмирования пешеходов.

В Нижнем Тагиле появится уже вторая, модернизированная, серия знаков. Они тоньше, легче и светлее предыдущих.

Ранее в ГИБДД сообщили точную дату отмены знака «Шипы». Это произойдет 8 декабря 2018 года. Знак потерял свою актуальность.

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