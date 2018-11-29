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Глава ФАР обнаружил минусы в отмене знака «Шипы»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе «Известиями» раскритиковал решение правительства, упразднившее обязательную установку знака «Шипы» на автомобили.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым было опубликовано на сайте кабмина 29 ноября. Ранее законом запрещалось ездить на машине с шипованными шинами при его отсутствии соответствующего знака. Как пояснили в правительстве, знак потерял свою актуальность, поскольку сейчас динамические характеристики движения машины в значительной мере определяются другими факторами.

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По убеждению главы ФАР, вопреки расхожему мнению знак «Шипы» не потерял свою актуальность и оправдан из-за высокого числа аварий.

«Если я вижу, что впереди меня шипованный автомобиль, я его лучше объеду, точно так же как учебный автомобиль, или автомобиль с детьми, или водителя-новичка за рулем. По крайней мере, выберу ту дистанцию, которая мне обеспечит безопасность, условия при которых камни из под колес не разобьют мне лобовое стекло», — рассказал Канаев.

В то же время автомобильный эксперт выступил за отмену ответственности за отсутствие знака «Шипы». При этом он предложил переформатировать его и уменьшить в размерах, чтобы он не мешал обзору водителя.

«Знак может потерять свою актуальность в случае Швеции и Финляндии. В одной стране только шипованная резина используется, в другой она запрещена. Если шипованная резина запрещена, тогда и знак «Шипы» может отсутствовать. Если же шипованная резина есть, то и знак было бы разумнее использовать», — заключил глава ФАР.

Как ранее объяснил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Известиями», знак «Шипы» — явный анахронизм. Он уверен, что с таким же «смыслом» можно потребовать, чтобы водители возили кривой стартер.

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