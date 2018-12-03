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Промахнулся: «Робин Гуд» не смог обойти «Ральфа»

Американский мультфильм удержал лидерство в российском прокате
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Фото: WDSSPR
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Мультфильм «Ральф против интернета» второй уикенд возглавляет российский прокат. По данным ЕАИС, сиквел анимационного хита 2012 года заработал 185 млн рублей, и теперь его общая касса перевалила за 600 млн. Главная новинка недели, экшн «Робин Гуд: Начало», пришел только вторым с результатом в 148 млн. Первую тройку замыкают «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Третья неделя принесла фэнтези по мотивам «Гарри Поттера» 102 млн, и его совокупный бокс-офис превышает теперь 1,4 млрд.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, в начале уикенда «Робин Гуд» уверенно обошел все новинки недели, но в итоге уступил место «Ральфу», который в отсутствие громких анимационных премьер остается главным релизом для семейной публики.

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— Экранизации популярных легенд всегда подвержены определенному риску в прокате. С одной стороны, знакомые персонажи и события привлекают зрителей, а с другой — новая интерпретация может не совпасть с ожиданиями аудитории. История о защитнике бедняков в средневековой Англии экранизируется наиболее часто, причем с различной степенью успеха, поэтому фильм «Робин Гуд. Начало» оказался в еще более сложной ситуации, — отметила эксперт.

На четвертой строчке стартовала российская комедия «ВсеЁ или ничего» с Артуром Смольяниновым и Сергеем Буруновым, собравшая 50 млн рублей. По словам Ольги Зиняковой, фильм выступил в рамках ожиданий и, учитывая хорошие отзывы, может рассчитывать на долгий прокат. На пятом месте — «Богемская рапсодия» с кассой 36 млн рублей. За месяц проката биография лидера группы Queen Фредди Меркьюри почти подобралась к миллиарду.

На шестой позиции (13 млн в копилке) стартовал еще один отечественный фильм — мистический триллер «Проводник» с Евгением Цыгановым и Сашей Бортич. Жанр этот сложный для российского зрителя, поэтому подобные сборы были вполне ожидаемы, полагает эксперт.

— На этой неделе в прокат выйдет сразу три ожидаемых релиза, ориентированных на разных зрителей. Фантастический экшн «Хроники хищных городов» рассчитан на широкую аудиторию. Новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» привлечет поклонников режиссера и просто любителей неординарного кино. А в субботу стартует приключенческая семейная картина «Щелкунчик и четыре королевства», — рассказала Ольга Зинякова.

Также ожидаются хоррор «Близнецы», триллер «Идеальная западня» с Эмили Ратаковски, комедия «Мне по кайфу» с Жаном Дюжарденом, историческая драма о Великой французской революции «Один король — одна Франция» и два российских релиза — военная драма «Семь пар нечистых» и экранизация Довлатова — «Заповедник» с Сергеем Безруковым.

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