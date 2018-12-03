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«Победа» предложила вычесть регистрацию в аэропортах из стоимости билетов

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Лоукостер «Победа» планирует исключить из стоимости билетов плату за регистрацию пассажиров в аэропорту. Как сообщил гендиректор компании Андрей Калмыков, перевозчик уже направил соответствующее предложение в Минтранс РФ.

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Он отметил в интервью РБК, что федеральные авиационные правила обязывают авиакомпании обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке, причем цены на такие услуги включаются в стоимость билетов. При этом начисление средств аэропорту производится, даже если пассажир регистрируется онлайн, уточнил Калмыков.

«Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — отметил гендиректор «Победы».

Калмыков отметил, что при онлайн-регистрации пассажирам получится сэкономить около 200 рублей, а средняя стоимость регистрации в аэропортах составит около 1 тыс. рублей. Глава авиакомпании выразил уверенность, что в таком случае 90% пассажиров будут проходить онлайн-регистрацию.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко положительно оценил предложенную идею.

«В этом есть логика. Сейчас авиакомпания платит аэропортам за обслуживание пассажиров (регистрацию) совершенно независимо от того, регистрируется ли пассажир и сдает ли он багаж. Но есть пассажиры, которые не регистрируются в аэропорту и не сдают багаж, соответственно они вообще не обслуживаются аэропортом по большому счету», — подчеркнул эксперт.

По его словам авиакомпания платит аэропорту за регистрацию пассажиров и за пользование аэровокзалом. «Аэровокзалом пассажиры пользуются — это исключить нельзя, но не все пассажиры пользуются полным комплексом услуг, за который авиакомпания платит».

Таким образом, реализация идеи исключить из стоимости билетов плату за регистрацию пассажиров в аэропорту позволит авиакомпании снизить свои издержки, заключил Крамаренко.

10 ноября эксперты рассказали о других способах сэкономить на покупке авиабилетов. Так, специалисты рекомендуют пассажирам следить за курсом рубля к европейским валютам, а также покупать билеты заблаговременно.

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