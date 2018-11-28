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Роспотребнадзор рассказал о бонусах для пассажиров при задержке рейса

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Согласно требованиям пункта 99 Федеральных авиационных правил, пассажир может потребовать от авиакомпании оказание ряда услуг в случае перерыва в перевозке по вине перевозчика, задержки рейса или его отмены вследствие неблагоприятных метеорологических условий. Об этом Роспотребнадзор пишет на своем сайте 28 ноября.

«Перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги: обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время, размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти услуги должны быть предоставлены пассажирам без дополнительной платы.

Помимо этого, при ожидании более двух часов клиент может получить прохладительные напитки, организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенку до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте.

27 ноября сообщалось, что более 10 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада 27 ноября, еще свыше 10 вылетов задерживаются. 

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