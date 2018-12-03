Книга рекордов Гиннесса признала Севастополь российским

В сертификате Книги рекордов Гиннесса, который получил гражданин Белоруссии, Севастополь указан как российский город. Информация размещена на сайте Guinness World Records.

Александр Бендиков установил рекорд по балансировке предметов, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей. Это достижение было оформлено 26 мая 2018 года и зафиксировано недавно.

При этом белорус побил свой же ранее установленный рекорд в 255 гвоздей.

Это не первый случай, когда мировые СМИ показывают карту с российским Крымом. Так, агентство Bloomberg опубликовало карту мира, не указав территориальную принадлежность полуострова, но позже удалило ее по просьбе Украины.

Крым вошел в состав России. В 2014 году был проведен референдум, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Украина и ряд западных стран не признали итоги волеизъявления крымского народа, несмотря на полное соответствие процедуры нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности региона «закрыт окончательно».