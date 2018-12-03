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Книга рекордов Гиннесса признала Севастополь российским

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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В сертификате Книги рекордов Гиннесса, который получил гражданин Белоруссии, Севастополь указан как российский город. Информация размещена на сайте Guinness World Records.

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Александр Бендиков установил рекорд по балансировке предметов, удержав на одном гвозде еще 349 гвоздей. Это достижение было оформлено 26 мая 2018 года и зафиксировано недавно.

При этом белорус побил свой же ранее установленный рекорд в 255 гвоздей. 

Это не первый случай, когда мировые СМИ показывают карту с российским Крымом. Так, агентство Bloomberg опубликовало карту мира, не указав территориальную принадлежность полуострова, но позже удалило ее по просьбе Украины.

Крым вошел в состав России. В 2014 году был проведен референдум, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Украина и ряд западных стран не признали итоги волеизъявления крымского народа, несмотря на полное соответствие процедуры нормам международного права. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности региона «закрыт окончательно».

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