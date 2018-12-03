Подозреваемый в обезглавливании женщины задержан в Подмосковье

Подмосковные следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины в Сергиево-Посадском районе области. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Обезглавленное тело 44-летней женщины нашли в квартире одного из домов на улице Строителей в городе Пересвет. В ходе следственных действий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 43-летний мужчина, который был сожителем убитой, пишет РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Во время допроса подозреваемый признался, что расправился с сожительницей во время ссоры после совместного распития спиртного. По данным следствия, подозреваемый сначала убил женщину ножом, а затем обезглавил тело. Как пишет телеканал «360» со ссылкой на Altgazeta.ru, с отрезанной головой подозреваемый отправился на улицу, где ее и оставил.

По словам соседей, мужчина жил с погибшей несколько лет. Как пишет газета «Московский комсомолец», он известен как Веник, злоупотреблял алкоголем, но раньше дебошей не устраивал. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

27 ноября сообщалось, что после убийства пенсионера в Нижегородской области возбудили уголовное дело о халатности.