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Американка осталась жива после «внутреннего обезглавливания»

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Фото: TASS/David Poller
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Жительница города Сидар-Спрингс (штат Мичиган) смогла выжить после того, как ее позвоночник отделился от черепа в результате автомобильной аварии.

Как пишет журнал Newsweek, свидетелем ДТП оказался муж пострадавшей Лилы Делайн. Он сразу же бросился на помощь супруге и поддерживал ее голову до приезда медиков. Таким образом, женщина могла дышать.

По словам хирурга Чарльза Гибсона, людям крайне редко удается выжить после такой травмы. Он рассказал, что пострадавшая изначально была полностью парализована, но вскоре пошла на поправку. Сейчас Делайн может стоять, ходить и выполнять упражнения.

«Я думала, что моя жизнь будет состоять из вентиляции легких, подгузников и неспособности общаться», призналась чудом выжившая женщина.

Виновнику аварии предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. 

В ноябре житель Москвы получил серьезные увечья, после того как попытался сжечь таракана у себя на кухне с помощью зажигалки и баллончика с газом. Мужчина был госпитализирован с ожогами 2–3 степени 8% поверхности рук.

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