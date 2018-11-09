Прямой эфир

Москвич чудом выжил после попытки сжечь таракана на кухне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Москвы получил серьезные увечья, после того как попытался сжечь таракана у себя на кухне с помощью зажигалки и баллончика с газом. Мужчина был госпитализирован с ожогами 2–3 степени 8% поверхности рук, сообщили 9 ноября в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Пациент рассказал, что зайдя как-то вечером на кухню, заметил в углу большого рыжего таракана. Мужчина решил «прижечь» его при помощи газового баллончика для заправки портативной газовой плитки», — говорится в тексте.

Однако плану не суждено было сбыться: как только мужчина поднес зажигалку к баллончику с газом, тот ярко вспыхнул. В результате москвич оказался на больничной койке. Мужчина пережил операцию и сейчас идет на поправку. По словам врачей, он уже выписан из больницы.

О судьбе таракана не сообщается.

В марте ученые из университета Южного Китая в Гуанчжоу выяснили, почему тараканы вида Periplaneta отличаются живучестью. По словам исследователей, устойчивость американского таракана к ядам и способность есть практически все объясняются очень длинным геномом, который содержит около 3,5 млрд пар оснований, что даже больше, чем у человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диспетчер минуту слушала процесс убийства москвички в лифте
Появилось фото подозреваемого в расправе над москвичкой в лифте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017