Москвич чудом выжил после попытки сжечь таракана на кухне

Житель Москвы получил серьезные увечья, после того как попытался сжечь таракана у себя на кухне с помощью зажигалки и баллончика с газом. Мужчина был госпитализирован с ожогами 2–3 степени 8% поверхности рук, сообщили 9 ноября в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Пациент рассказал, что зайдя как-то вечером на кухню, заметил в углу большого рыжего таракана. Мужчина решил «прижечь» его при помощи газового баллончика для заправки портативной газовой плитки», — говорится в тексте.

Однако плану не суждено было сбыться: как только мужчина поднес зажигалку к баллончику с газом, тот ярко вспыхнул. В результате москвич оказался на больничной койке. Мужчина пережил операцию и сейчас идет на поправку. По словам врачей, он уже выписан из больницы.

О судьбе таракана не сообщается.

В марте ученые из университета Южного Китая в Гуанчжоу выяснили, почему тараканы вида Periplaneta отличаются живучестью. По словам исследователей, устойчивость американского таракана к ядам и способность есть практически все объясняются очень длинным геномом, который содержит около 3,5 млрд пар оснований, что даже больше, чем у человека.