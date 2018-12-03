Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента открытия

Более 3,3 млн транспортных средств проехали по мосту через Керченский пролив с момента открытия автомобильного движения. Только в ноябре по переправе проехали 243 385 машин в обе стороны, сообщил инфоцентр «Крымский мост» 3 декабря.

Четверть из этого количества — грузовики, отмечает «Газета.ру».

В среднем в прошедшем месяце в сутки по мосту проезжало около 8,1 тыс. автомобилей. В грузовом движении преобладает направление в Крым, а по двум направлениям среди легковушек количество машин почти одинаковое, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая 2018 года. Движение грузового транспорта запустили 1 октября, а открытие железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

Крымский мост стал самым протяженным мостом в РФ — его длина составляет 19 км.