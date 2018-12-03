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Попытка кошек добраться до елки рассмешила пользователей Сети

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена попытка нескольких кошек атаковать елку, наряженную к новогодним праздникам.

Ролик был опубликован в Instagram и набрал сотни лайков.

Предусмотрительные хозяева поместили праздничное дерево в клетку, и из видео становится понятно — почему.

Сразу пять кошек устремились к яркой елке с украшениями и попытались стянуть с деревца игрушки и гирлянду. Однако дотянуться до елки оказалось не так просто.

Пользователи, у которых есть домашние животные, похвалили авторов видео за находчивость и рассказанный лайфхак.

29 ноября сообщалось, что видео реакции двух кошек и собаки на преодоление препятствия привело к спорам в Сети о том, кто умнее — кошки или собаки.

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