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Канадский боксер Стивенсон введен в кому после боя с украинцем Гвоздиком

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Фото: TASS/PA Images/Jacques Boissinot
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Канадский боксер Адонис Стивенсон был введен в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком за титул чемпиона мира в категории до 79,38 кг по версии Всемирного боксерского совета (WBC), пишет Le Journal de Montreal.

Бой прошел в Квебеке в ночь на 2 декабря и завершился победой Гвоздика нокаутом в 11-м раунде.

После поединка канадца госпитализировали. Из-за вероятности кровоизлияния в мозг Стивенсона ввели в состояние искусственной комы.

Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Для 31-летнего боксера это 16-я победа на профессиональном ринге, а также 13-я — нокаутом.

Стивенсон был мировым лидером по версии WBC с лета 2013 года. За пять лет ему удавалось девять раз защитить свой пояс.

25 ноября сообщалось, что российский боксер Сергей Кузьмин защитил титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии WBA.

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