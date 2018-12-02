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Украинский боксер Гвоздик завоевал пояс WBC

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Фото: TASS/PA Images/Jacques Boissinot
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Непобежденный украинский боксер Александр Гвоздик завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, одержав победу в титульном поединке над чемпионом мира канадцем Адонисом Стивенсоном. Об этом 2 декабря сообщает «РИА Новости».

Бой состоялся в субботу в канадском Квебеке и завершился в 11-м раунде в результате нокаута. Для 31-летнего боксера это 16-я победа на профессиональном ринге, а также 13-ая — нокаутом. Для Стивенсона это поражение стало вторым в карьере.

Стивенсон стал чемпионом мира по версии WBC летом 2013 года. За пять лет ему удавалось 9 раз защитить свой пояс.

25 ноября сообщалось, что украинскому боксеру Александру Усику не интересен поединок с россиянином Денисом Лебедевым с точки зрения финансов. Такое мнение высказал бывший чемпион мира Григорий Дрозд. 

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