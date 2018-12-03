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Американские самолеты провели многочасовую разведку вблизи Крыма

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon американских ВМС провели многочасовую разведку вблизи границ России в Черном море. Об этом 2 декабря сообщили западные авиационные ресурсы.

Отмечается, что летательные аппараты курсировали вдоль Крыма, Керченского пролива и Кубани на расстоянии 34–35 км от границ РФ, находясь над международными водами.

Global Hawk и Poseidon поднялись с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первый находился вблизи российских границ на протяжении восьми часов, отмечает «Интерфакс».

Оба воздушных судна способны вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.

30 ноября Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю у российских границ были замечены 14 иностранных самолетов-разведчиков. Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват три раза. Нарушения границ России допущено не было.

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