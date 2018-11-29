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Самолет ВМС США провел многочасовую разведку у российских баз в Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org
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Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил трехчасовой полет вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Такие данные 29 ноября приводят западные авиационные ресурсы.

Отмечается, что американский самолет-разведчик с бортовым номером 168764 поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии и несколько часов курсировал вдоль побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами Восточного Средиземноморья.

При этом, находясь возле российских баз, Poseidon приближался к берегу на расстояние всего в 32–34 км, пишет «Интерфакс».

В это же время возле Сирии курсировал самолет радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry AWACS. Он способен вести разведку на сотни километров вглубь территории противника.

28 ноября американский самолет-разведчик провел разведку в районе Керченского пролива.

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