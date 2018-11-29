Самолет ВМС США провел многочасовую разведку у российских баз в Сирии
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил трехчасовой полет вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Такие данные 29 ноября приводят западные авиационные ресурсы.
Отмечается, что американский самолет-разведчик с бортовым номером 168764 поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии и несколько часов курсировал вдоль побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами Восточного Средиземноморья.
При этом, находясь возле российских баз, Poseidon приближался к берегу на расстояние всего в 32–34 км, пишет «Интерфакс».
В это же время возле Сирии курсировал самолет радиолокационного обнаружения НАТО E-3A Sentry AWACS. Он способен вести разведку на сотни километров вглубь территории противника.
15:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 29 ноября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолет, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (Patrol Squadron VP-10 Red Lancers), с бортовым номером 168764, патрулирует у побережья Сирии🇸🇾
#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/v8mzpdCgEn
28 ноября американский самолет-разведчик провел разведку в районе Керченского пролива.