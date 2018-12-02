В посольстве России возмутились публикацией данных журналистов Первого канала

В посольстве России в Великобритании назвали возмутительной публикацию британскими СМИ данных работавших на территории Соединенного Королевства журналистов Первого канала. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

«Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм», — заявили в диппредставительстве в воскресенье, 2 декабря.

Издание Mail On Sunday опубликовало 1 декабря статью, в которой рассказывалось о двух российских «шпионах-журналистах», которые попали на камеры видеонаблюдения. После этого, по данным издания, на все военные базы страны были разосланы предупреждения из-за замеченных российских корреспондентов рядом со штаб-квартирой 77-й бригады (киберподразделение британской армии).

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал публикацию несоответствующей действительности. Он опроверг сообщение издания о попытках проникнуть на базу. Журналист отметил, что показал охраннику свои документы. «Да, мы снимали, но делали это не на территории базы, а вдоль дороги, где идет забор. Никаких табличек о запрете на съемку там не было», — отметил сотрудник телеканала.

Сиразиев также добавил, что большую часть информации о базе нашел в открытом доступе в Wikipedia, в то время как Mail On Sunday написало о том, что журналисты распространили секретные данные.