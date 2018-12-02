В Турции назвали главного туристического конкурента страны

Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году. С таким заявлением выступили представители этой сферы на конгрессе, в рамках которого они подвели итоги года и сделали прогноз на будущее. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров России (АТОР) в воскресенье, 2 декабря.

«На Средиземноморье есть два конкурирующие друг с другом направления: Испания и Турция. Они как сообщающиеся сосуды. Когда число туристов в Испании увеличивается, в Турции оно падает, как только у нас туристов становится больше, как в этом году, в Испанию едут меньше», — заявил Глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык.

Айрык отметил, что Испания приняла 81,8 млн туристов и $87 млрд. доходов от сектора туризма. Турция же приняла 32,4 млн отдыхающих и $26,2 млрд. доходов. «Разница ощутима. Нам надо изучить опыт Испании, понять, как им удается привлекать столько туристов и получать столько денег», — подчеркнул глава TUROFED.

Сообщается, что нынешний год назвали самым успешным в истории туризма в Турции. В частности, Анталья приняла 13,5 млн туристов из других стран. Это на 28% больше результата 2017 года.

По мнению президента Ассоциации средиземноморских туристских гостиниц и операторов (AKTOB) Эркана Ягчи, Турция сможет принять 50 млн. туристов в 2023 году. Основными въездными рынка Ягчи назвал Россию и Германию. Однако он отметил, что эти две страны не смогут обеспечить ожидаемого потока путешественников.