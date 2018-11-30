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Италия стала самым востребованным местом отдыха у россиян этой осенью

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Фото: Global Look Press/Matteo Nardone/ZUMAPRESS
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Эксперты картографического сервиса MAPS.ME составили рейтинг государств, куда россияне чаще всего путешествовали осенью 2018 года. Для этого специалисты проанализировали количество загрузок карт зарубежных стран среди российских пользователей.

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Список возглавила Италия, второе место в нем заняла Германия, а тройку лидеров замыкает Франция. За ними следуют Польша, Испания и Чехия. При этом в топ-10 вошли только две неевропейские страны: США и Турция.

Чаще всего российские пользователи загружали карты столичных регионов, однако в этой тенденции есть исключения. Так, в Греции большей популярность пользовался отдых на Крите, а в Испании россиянам чаще требовалась карта Барселоны.

Сервис MAPS.ME предоставляет пользователям офлайн-карты разных регионов и навигацию для мобильных устройств.

При этом на конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018 лучшим направлением для оздоровительного отдыха был признан Израиль.

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