Италия стала самым востребованным местом отдыха у россиян этой осенью

Эксперты картографического сервиса MAPS.ME составили рейтинг государств, куда россияне чаще всего путешествовали осенью 2018 года. Для этого специалисты проанализировали количество загрузок карт зарубежных стран среди российских пользователей.

Список возглавила Италия, второе место в нем заняла Германия, а тройку лидеров замыкает Франция. За ними следуют Польша, Испания и Чехия. При этом в топ-10 вошли только две неевропейские страны: США и Турция.

Чаще всего российские пользователи загружали карты столичных регионов, однако в этой тенденции есть исключения. Так, в Греции большей популярность пользовался отдых на Крите, а в Испании россиянам чаще требовалась карта Барселоны.

Сервис MAPS.ME предоставляет пользователям офлайн-карты разных регионов и навигацию для мобильных устройств.

При этом на конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018 лучшим направлением для оздоровительного отдыха был признан Израиль.