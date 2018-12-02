Астрофизик Нил Деграсс Тайсон прокомментировал обвинения в домогательствах

Известный американский астрофизик и телеведущий Нил Деграсс Тайсон прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором подробно изложил свою версию событий, не называя при этом никаких имен.

Первым он прокомментировал инцидент, произошедший в 2009 году, в ходе которого, по данным СМИ, пострадала доцент физики и астрономии в Бакнеллском университете Кейтилин Аллерс. Женщина обвинила Тайсона в том, что тот «ощупал» ее на вечеринке после встречи Американского астрономического общества.

По словам астрофизика, по окончании одного из мероприятий его коллега подошла к нему, чтобы сделать совместное фото. Женщина была одета в платье без рукавов, и он заметил у нее татуировку, изображающую солнечную систему. После этого ученый попытался отыскать Плутон у нее в районе плеча.

«И я только что узнал (спустя девять лет), что она сочла это поведение неподобающим. Я никогда не хотел задеть ее и глубоко сожалею, что поставил ее в такое положение. Если бы я тогда знал, что мои действия причиняют ей дискомфорт, я бы сразу же извинился», — заявил Тайсон.

Затем астрофизик подробно описал отношения со своей ассистенткой, развивавшиеся летом 2018 года во время съемок фильма с его участием (бывшая ассистентка Тайсона Эшли Уотсон заявила, что уволилась из-за домогательств со стороны начальника). По его словам, за время совместной работы они проводили вместе много времени и успели сильно сблизиться и подружиться. В конце их работы Тайсон позвал девушку к себе в гости на сыр и вино, и та приняла приглашение. По утверждению ученого, они провели вместе два часа, после чего ассистентка отправилась домой. При этом он отметил, что ни разу к ней не прикоснулся кроме как для того, чтобы пожать руку.

Через некоторое время после совместного ужина, сотрудница пришла к Тайсону в офис и заявила, что ее вывел из равновесия прошедший вечер и приглашение на вино она расценила как попытку соблазнить ее. Тайсон заверил, что сразу же попросил прощения, а она эти извинения приняла.

Ответил 60-летний астрофизик и на обвинения певицы Чии Амет, которая еще в прошлом году обвинила его в изнасиловании, совершенном в студенческие годы. Ученый рассказал, что во время учебы в магистратуре в 80-е годы он непродолжительное время встречался с девушкой и состоял с ней в интимной связи, однако искра между ними так и не пробежала, и они расстались. Спустя более чем 30 лет Тайсона обвинила в изнасиловании некая женщина, которую он не узнал ни по имени, ни по фотографии. Оказалось, что это была та самая девушка, с которой он состоял в отношениях в студенческие годы, и которая впоследствии сменила имя. При этом, как отметил ученый, обвинения в изнасиловании она выдвигает лишь на основании того, что не может вспомнить события одной ночи.

В связи с этим Тайсон напомнил, что в любом обвинении значение имеют только доказательства.

«Я обвиняемый, так зачем верить тому, что я говорю? Зачем мне вообще верить? Эта история возвращает нас к ценности независимого расследования, которое объявили Fox/National Geographic (на платформе которых реализуются проекты Cosmos и StarTalk air. — Ред.). Я приветствую это решение. Подобные обвинения могут нанести ущерб репутации и браку. Иногда это необратимо. Я считаю себя любящим мужем и достойным общественным деятелем — ученым и педагогом, который служит на благо людям», — цитирует астрофизика «Газета.ру».