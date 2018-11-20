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Бывшему игроку сборной Англии предъявлены обвинения в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Бывшему полузащитнику сборной Англии Полу Гаскойну предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на Британскую транспортную полицию, экс-хавбек предстанет перед судом 11 декабря. Сейчас он находится на свободе до выяснения всех обстоятельств.

Обвинения в сексуальном домогательстве были выдвинуты в отношении футболиста за эпизод в поезде Йорк–Дарем 20 августа, где он якобы совершил неподобающие действия по отношению к пассажирке.

Это не первый скандальный инцидент с бронзовым призером чемпионата Европы – 1996. После завершения карьеры Гаскойн неоднократно становился участником скандалов, драк и попадался журналистам в сильном алкогольном опьянении.

Так, в 2016 году бывшего футболиста госпитализировали после драки в лондонском отеле. Гаскойн, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к женщинам и выкрикивал расистские оскорбления в адрес темнокожего охранника.

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