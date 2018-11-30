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Вайнштейн представит доказательства своей невиновности

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Фото: Global Look Press/Mirco Toniolo/Ropi
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Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в сексуальных преступлениях против двух женщин, представит доказательства своей невиновности в суде. Об этом 29 ноября пишет The Hollywood Reporter.

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По данным издания, в декабре состоится слушание по делу, в ходе которого Вайнштейн планирует указать на ошибку следствия. По словам адвоката Бенджамина Брафмана, сторона обвинения проигнорировала факты, свидетельствующие в пользу его подзащитного. Он также добавил, что существует свидетельница, которая утверждает, что одна из якобы пострадавших женщин встречалась с Вайнштейном в течение продолжительного времени и не выдвигала никаких обвинений до 2017 года. 

Адвокат также указал на существование фотографий, подтверждающих, что пострадавшая и свидетельница проводят вместе время до и после изнасилования, которое, как утверждается, было совершено в марте 2013 года. По данным Брафмана, свидетельница тогда ничего не знала о произошедшем, поскольку пострадавшая о случившемся ни разу не упомянула, пишет «Газета.ру».

Заседание суда назначено на 20 декабря. Харви Вайнштейну грозит 25 лет тюремного заключения. В октябре адвокат обвиняемого Марк Герагос заявил, что Вайнштейн может не только не попасть в тюрьму, но и выйти из процесса победителем. Из 80 предъявленных Вайнштейну дел суд учитывает только три, у которых еще не истекли сроки давности, и по которым имеются веские основания для предъявления обвинения. Сам продюсер свою вину отрицает и настаивает на том, что никогда не осуществлял действия сексуального характера без согласия партнера.

В 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после обвинений адрес Вайнштейна. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин. 

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