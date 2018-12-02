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Восемь человек погибли при пожаре на юго-западе Китая

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Восемь человек погибли, еще три пострадали в результате пожара в городе Куньмине провинции Юньнань на юго-западе Китая.

По данным ТАСС, сообщения о возгорании поступили в ночь на воскресенье в 01:58 по местному времени (20:58 мск субботы). В правоохранительных органах уточнили, что три человека погибли из-за падения с большой высоты при попытке выбраться из горящего здания.

Все пострадавшие госпитализированы, на месте ЧП работают спасатели и сотрудники полиции. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

28 ноября крупный пожар произошел вблизи химического завода Shenghua Chemical Industry в китайской провинции Хэбэй. В результате инцидента погибли 22 человека.

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