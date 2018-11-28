Более 20 человек погибли в результате взрыва у химзавода в Китае

В результате серии взрывов и пожара вблизи химического завода Shenghua Chemical Industry в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека, столько же получили ранения. Об этом в среду, 28 ноября, сообщили власти региона в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в деревне Дацангайчжэнь городского округа Чжанцзякоу. Взрыв прогремел 00:41 по местному времени (19:41 мск вторника).

«В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, из-за возникшего после взрывов пожара сгорели 38 грузовиков и 12 легковушек. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия.

На опубликованных в сети кадрах с места событий видно, что высота пламени превышает 10 м.

Причина взрыва не уточняется, начато расследование произошедшего.

#Chine Le bilan s'alourdit et passe désormais à 22 morts et 22 blessés dans l’explosion d’une usine de produits chimiques à #Zhangjiakou, dans la province du #Hebei.

Les blessés sont hospitalisés et une enquête est en cours#China pic.twitter.com/1FoeEf4toH — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 28, 2018

19 ноября под Петербургом прогремел взрыв на заводе «Авангард». Погибли пять работников предприятия, еще семь пострадали.