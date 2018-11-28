Прямой эфир

Более 20 человек погибли в результате взрыва у химзавода в Китае

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате серии взрывов и пожара вблизи химического завода Shenghua Chemical Industry в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека, столько же получили ранения. Об этом в среду, 28 ноября, сообщили власти региона в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в деревне Дацангайчжэнь городского округа Чжанцзякоу. Взрыв прогремел 00:41 по местному времени (19:41 мск вторника).

«В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, из-за возникшего после взрывов пожара сгорели 38 грузовиков и 12 легковушек. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия.

На опубликованных в сети кадрах с места событий видно, что высота пламени превышает 10 м.

Причина взрыва не уточняется, начато расследование произошедшего.

19 ноября под Петербургом прогремел взрыв на заводе «Авангард». Погибли пять работников предприятия, еще семь пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки военных погибли в результате взрыва в афганской мечети
Более 20 человек пострадали при взрыве на северо-востоке Китая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017