Более 20 человек погибли в результате взрыва у химзавода в Китае
В результате серии взрывов и пожара вблизи химического завода Shenghua Chemical Industry в китайской провинции Хэбэй погибли 22 человека, столько же получили ранения. Об этом в среду, 28 ноября, сообщили власти региона в соцсети Weibo.
Инцидент произошел в деревне Дацангайчжэнь городского округа Чжанцзякоу. Взрыв прогремел 00:41 по местному времени (19:41 мск вторника).
«В ходе поисково-спасательных действий сил управления общественной безопасности и противопожарных служб к настоящему времени подтверждена гибель 22 человек, еще 22 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, из-за возникшего после взрывов пожара сгорели 38 грузовиков и 12 легковушек. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия.
На опубликованных в сети кадрах с места событий видно, что высота пламени превышает 10 м.
Причина взрыва не уточняется, начато расследование произошедшего.
19 ноября под Петербургом прогремел взрыв на заводе «Авангард». Погибли пять работников предприятия, еще семь пострадали.