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Более 20 человек пострадали при взрыве на северо-востоке Китая

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Фото: Global Look Press/Hu Chenhuan
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Два человека погибли, еще 24 получили ранения и травмы в результате взрыва в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.

По данным ТАСС, инцидент произошел в уезде Дунфэн в ночь с пятницы на субботу. Взрыв прогремел на территории одного из объектов компании по производству механического оборудования. В результате началось возгорание.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Причина взрыва пока не установлена.

20 ноября взрыв прогремел во Дворце бракосочетания в Кабуле. По последним данным, погибли 50 человек, еще около 80 получили ранения.

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