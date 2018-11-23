В Пакистане прогремел взрыв у религиозного училища

В Пакистане 30 человек погибли в результате взрыва у религиозного училища в округе Хангу. Об этом 23 ноября сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службе безопасности.

Уточняется, что среди погибших трое детей, еще 40 человек получили ранения. Источники также сообщили, что дистанционное взрывное устройство было установлено на мотоцикле.

По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Пакистане на генконсульство Китая было совершено нападение. Силы пакистанского спецназа и полиции ликвидировали трех террористов, которые отрыли стрельбу и пытались прорваться в здание. В результате перестрелки с преступниками погибли два сотрудника полиции.