В томском магазине потушен пожар площадью 1000 кв. метров

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в магазине «Светофор» в Томске, который возник утром 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Возгорание ликвидировано в 10:13 (06:13 мск) спустя четыре часа после его возникновения.

Ориентировочная площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Ему была присвоена 3-я степень сложности.

В инциденте никто не пострадал.

23 ноября сельский клад горюче-смазочных материалов сгорел в Рязанской области.