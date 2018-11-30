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В томском магазине потушен пожар площадью 1000 кв. метров

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Фото: Пресс-служба МЧС по Томской области
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Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в магазине «Светофор» в Томске, который возник утром 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Возгорание ликвидировано в 10:13 (06:13 мск) спустя четыре часа после его возникновения.

Ориентировочная площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Ему была присвоена 3-я степень сложности.

В инциденте никто не пострадал.

23 ноября сельский клад горюче-смазочных материалов сгорел в Рязанской области.

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