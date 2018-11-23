Сельский клад горюче-смазочных материалов сгорел в Рязанской области

В селе Ерлино Кораблинского района Рязанской области ранним утром 23 ноября загорелся склад горюче-смазочных материалов. Собственником здания является сельскохозяйственное предприятие «Пламя», отмечает сайт издательства «Пресса».

В результате пожара оно выгорело полностью. Также огонь уничтожил находившиеся на складе емкости с автомобильным маслом, дизельным топливом и бензином, информирует РИА «7 новостей».



Согласно одной из версий, причиной ЧП стало короткое замыкание в результате перехлёста проводов из-за сильного ветра. О пострадавших не сообщается.

17 ноября пожар произошел на Московском нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня.