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Сельский клад горюче-смазочных материалов сгорел в Рязанской области

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В селе Ерлино Кораблинского района Рязанской области ранним утром 23 ноября загорелся  склад горюче-смазочных материалов. Собственником здания является сельскохозяйственное предприятие «Пламя», отмечает сайт издательства «Пресса».

В результате пожара оно выгорело полностью. Также огонь уничтожил находившиеся на складе емкости с автомобильным маслом, дизельным топливом и бензином, информирует РИА «7 новостей».

Согласно одной из версий, причиной ЧП стало короткое замыкание в результате перехлёста проводов из-за сильного ветра. О пострадавших не сообщается.

17 ноября пожар произошел на Московском нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня.

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