В Томске горит торговый центр на площади 1000 кв. метров

В Томске загорелся торговый центр «Светофор», ориентировочная площадь пожара составляет 1000 кв. метров, сообщает в пятницу, 30 ноября, ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в ТЦ «Светофор» поступило в 06:04 (02:04 мск).

Горит металлокаркасное здание ангарного типа, источник возгорания находится внутри здания.

Пожару присвоена 3-я степень сложности, пострадавших нет.

10 ноября в Томске произошел пожар на территории исправительной колонии № 3.