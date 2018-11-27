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Цех завода по синтезу каучука загорелся в Стерлитамаке

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Фото: РЕН ТВ
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По меньшей мере четыре человека пострадали во время пожара в цехе завода ОАО «Синтез-каучук» в Стерлитамаке. По данным регионального управления МЧС России, все они госпитализированы, пишет «РИА Новости».

Утром 27 ноября, в одном из помещений предприятия загорелся изопентан, вытекший из специальной емкости. В настоящее время пожар локализован.

«Происходит выгорание продукта методом выжигания. Угрозы нет», — уточнили в ведомстве.

17 ноября на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня было ликвидировано возгорание. Никто не пострадал. Руководство НПЗ сообщало, что причиной возгорания могла стать деформация печи.

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