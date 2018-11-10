В Томске произошел пожар в исправительной колонии

В Томске произошел пожар на территории исправительной колонии № 3. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в субботу, 10 ноября.

Как уточняет источник, возгорание было зафиксировано в одноэтажном здании на общей площади 150 кв. м. В результате происшествия частично обрушилась кровля. В настоящее время огонь локализован.

По словам собеседника агентства, осужденные и площади для их содержания не пострадали. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее 10 ноября загорелся гипермаркет «Лента» в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра. По другой версии, огонь появился после падения с высоты емкости с горючей жидкостью. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.

В этот же день в Подмосковье горел склад, а в Кемерово во время пожара в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей.