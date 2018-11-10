Прямой эфир

В Томске произошел пожар в исправительной колонии

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске произошел пожар на территории исправительной колонии № 3. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в субботу, 10 ноября.

Как уточняет источник, возгорание было зафиксировано в одноэтажном здании на общей площади 150 кв. м. В результате происшествия частично обрушилась кровля. В настоящее время огонь локализован.

По словам собеседника агентства, осужденные и площади для их содержания не пострадали. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее 10 ноября загорелся гипермаркет «Лента» в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра. По другой версии, огонь появился после падения с высоты емкости с горючей жидкостью. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.

В этот же день в Подмосковье горел склад, а в Кемерово во время пожара в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Калифорнии пожар подступил к домам Ким Кардашьян и других знаменитостей
Открытое горение в гипермаркете «Лента» в Петербурге ликвидировано

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017