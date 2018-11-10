Открытое горение в гипермаркете «Лента» в Петербурге ликвидировано

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге, осталось несколько очагов. Спасатели приступили к разбору завалов, передает в субботу, 10 ноября, ТАСС со ссылкой на врио губернатора города Александра Беглова, прибывшего на место ЧП.

По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет. При этом в Центре медицины катастроф сообщили о двух пострадавших. По информации медиков, один посетитель «Ленты» отравился продуктами горения, у второго пострадавшего поврежден позвоночник.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

Инцидент произошел утром в субботу, 10 ноября, в здании на набережной Обводного канала. Площадь пожара составила почти 5 тыс. кв. м, обрушилась кровля ТЦ.