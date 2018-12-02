Два человека погибли при пожаре в автосервисе в Хабаровске

Два человека погибли, один пострадал при пожаре в автосервисе в Хабаровске, сообщили 2 декабря в главке МЧС по региону.

Предположительно, погибшие и пострадавший являются гражданами Китая. Сигнал о возгорании в Тихоокеанском переулке поступил в 04:28 местного времени (21:28 мск субботы, 1 декабря).

«Оперативно прибывшие отделения пожарной охраны установили, что на территории автосервиса горят два деревянных обшитых железом строительных вагончика. На месте пожара были обнаружены двое мужчин без признаков жизни, еще один мужчина получил ожоги», –– приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован.

В настоящее время возгорание на площади 60 кв. м полностью ликвидировано. Начато расследование, устанавливаются причины пожара и виновные.

Ранее в субботу сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в Приморском крае.