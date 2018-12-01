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СК установил личность ранившего двоих росгвардейцев стрелка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Личность мужчины, который устроил стрельбу по сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре, удалось установить. Им оказался 36-летний местный житель, 1 декабря ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

«Личность нападавшего установлена. Им оказался 36-летний мужчина. На протяжении года он проживает в Краснодаре», — сказали в региональном управлении Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 29 ноября на улице Гагарина. Неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии, которые сидели в припаркованном патрульном автомобиле, находясь при исполнении. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, сотрудников Росгвардии госпитализировали с огнестрельными ранениями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 и 222 Уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия»).

30 ноября стало известно, что один из бойцов Росгвардии, который был ранен при нападении, находится в тяжелом состоянии.

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