СК установил личность ранившего двоих росгвардейцев стрелка

Личность мужчины, который устроил стрельбу по сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре, удалось установить. Им оказался 36-летний местный житель, 1 декабря ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

«Личность нападавшего установлена. Им оказался 36-летний мужчина. На протяжении года он проживает в Краснодаре», — сказали в региональном управлении Следственного комитета.

ЧП произошло вечером 29 ноября на улице Гагарина. Неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии, которые сидели в припаркованном патрульном автомобиле, находясь при исполнении. Нападавший был ликвидирован ответным огнем, сотрудников Росгвардии госпитализировали с огнестрельными ранениями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 317 и 222 Уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия»).

30 ноября стало известно, что один из бойцов Росгвардии, который был ранен при нападении, находится в тяжелом состоянии.