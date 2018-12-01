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В Киеве застрелили иностранца

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Фото: РИА Новости
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Неизвестные убили выстрелом в спину иностранца в Киеве в ночь на 1 декабря, сообщает пресс-служба городской полиции.

39-летний мужчина скончался на месте. При осмотре места происшествия изъяли пулю.

По словам 61-летнего товарища погибшего, они вместе были в кафе, а потом решили пойти домой. Его друг первым вышел на улицу, в то время как свидетель задержался.

Пожилой мужчина увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. После этого, когда они с товарищем все-таки направились домой, прозвучало несколько выстрелов. На место сразу вызвали «скорую», врачи констатировали смерть иностранца.

Гражданин какой именно страны был убит, правоохранители не уточняют. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». 

Ранее в ноябре сообщалось, что на Украине 70-летнему пенсионеру нанесли 11 ножевых ранений и заживо залили цементом в подвале собственного дома

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