Мужчина отсидел по ошибке в тюрьме Китая 23 года

В Китае вышел на свободу мужчина, который 23 года по ошибке провел в тюрьме из-за обвинений в изнасиловании и убийстве.

Как сообщает Asia One, мужчину осудили в 1996 году. Отмечается, что подсудимый безрезультатно пытался обжаловать приговор.

Изначально он дал признательные показания. Однако позже сообщил, что это произошло под пытками, но суд оставил наказание в силе.

В 2014 году газета The Paper занялась расследованием этого дела. Затем китайские власти заявили, что рассмотрят его повторно.

Оказалось, что прямых доказательств вины подзащитного нет. При этом на теле жертвы были обнаружены следы ожогов от сигарет, тогда как обвиняемый не курит.

Повторное разбирательство оправдало мужчину, которому в этом году исполнилось 50 лет.

17 ноября сообщалось, что житель Техаса Кристофер Прекопия смог доказать невиновность в покушении на свою бывшую девушку благодаря селфи.