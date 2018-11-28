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В Москве задержан обстрелявший автобус мужчина

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Полиция задержала мужчину, который обстрелял автобус в Москве, он при себе имел пневматический пистолет, оружие изъяли, передает 28 ноября ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по столице Юрия Титова.

В полицию с заявлением об обстреле автобуса обратился 54-летний водитель автобуса. По его словам, о случившемся рассказал пассажир, ставший очевидцем инцидента на Святоозерской улице.

Полицейские установили, что 26-летний подозреваемый трижды выстрелил в боковые стекла автобуса, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

26 сентября полиция возбудила дело после обстрела пассажирского автобуса неизвестными в Нижнем Новгороде. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

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