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Песков исключил встречу Путина и Трампа в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин вряд ли встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в ближайшее время.  Такое мнение в субботу, 1 декабря, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с агентством Sputnik.

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Он также подчеркнул, что выдвигать какие-либо условия для проведения переговоров глав государств нельзя, поскольку беседа нужна обеим сторонам. По словам Пескова, Путин дал подробные разъяснения о ситуации в Керченском проливе лидерам Франции и Германии Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, а Трамп, отказавшись от встречи, комментариев не получил, передает «РИА Новости».

Путин и Трамп должны были провести переговоры на полях саммита G20, который проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Тем не менее президент США 29 ноября отменил переговоры из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу РФ. В Москве в связи с этим выразили сожаление, однако подчеркнули, что у Путина появилось время на другие полезные встречи. 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп будет готов встретиться с российским коллегой после освобождения украинских моряков и возвращения Киеву арестованных кораблей.

1 декабря пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что президенты России и США провели неформальную встречу на полях саммита. Песков также заявлял, что у Путина и Трампа был короткий контакт в ходе мероприятия. 

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в территориальные воды России в Черном море, не получив на то разрешения. Суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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