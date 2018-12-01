Появилось видео с приветствием Путина на саммите G20

Появилось видео с церемонии фотографирования лидеров государств «группы двадцати» в Буэнос-Айресе.

На нем видно, как президент России Владимир Путин приветствует, предположительно, главу США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что главы двух государств не пожали друг другу руки во время церемонии фотографирования, поскольку им отвели места по разные стороны подиума.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались, однако у них не было возможности пообщаться.

29 ноября Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Буэнос-Айресе, объяснив это решение инцидентом в Керченском проливе.

В свою очередь, Песков выразил сожаление в связи с решением американского лидера, но отметил, что у Путина появилось дополнительное время в программе для полезных встреч.

Саммит G20 проходит в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.