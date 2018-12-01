Трамп назвал свои отношения с Путиным очень хорошими

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились «очень хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду на скорую встречу.

«Я встречусь с ним [Путиным]. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными, я думаю, что это важно», –– заявил Трамп в опубликованном 30 ноября интервью радиостанции «Голос Америки».

По его словам, встречу с президентом РФ на G20 он отменил, так как «сейчас не подходящее время».

«В свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками, [сейчас] просто не подходящее время для встречи. Я встречусь с ним [Путиным] в надлежащее время», –– цитирует Трампа ТАСС.

Встреча Путина и Трампа была запланирована на период саммита «двадцатки», проходящего с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.

Однако из-за украинской провокации в Керченском проливе, во время которой корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и в результате были задержаны российскими пограничниками, в четверг президент США переговоры отменил.

Москва выразила сожаление, что обсуждение важных вопросов откладывается, и заявила о готовности Путина к диалогу с Трампом.

В освободившееся время российский лидер проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также у Путина запланированы встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом.