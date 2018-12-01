Появилось видео с завтрака Путина и Меркель

Появились кадры с рабочего завтрака президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине на саммите G20. На записи видно, как лидеры стран обмениваются рукопожатиями, после чего садятся с разных сторон накрытого стола.

Встреча состоялась утром 1 декабря в отеле Alvear Palace в Буэнос-Айресе, где Путин остановился на время мероприятия. Перед завтраком Меркель поприветствовала российского коллегу на русском языке, отмечает РЕН ТВ.

С российской стороны на завтраке были помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш. С германской стороны помимо канцлера присутствовали ее пресс-секретарь Стеффен Зайберт, советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и шерпа Германии в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

Песков уже сообщил, что на встрече поднималась тема инцидента в Керченском проливе. В частности, канцлер интересовалась, что можно сделать для освобождения украинских моряков.

«Президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту»,— сказал представитель Кремля, уточнив, что подробные разъяснения глава российского государства представил на ранее прошедшей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит «большой двадцатки» проходит в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. По пути в Буэнос-Айрес правительственный самолет Меркель сломался, и ей пришлось лететь обычным рейсом. По словам попутчиков, политик была очень расслабленной и вела себя как обычный пассажир: дружелюбно улыбнулась соседу, пообедала, а после немного вздремнула.

1 декабря президент России должен провести встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На ней, как предполагается, будет обсуждаться механизм заключения мирного договора.