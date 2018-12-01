Ученые спрогнозировали превращение Земли в Венеру

Климатические изменения Земли могут привести к необратимым последствиям, заявила бывший главный научный сотрудник NASA Эллен Стофан.

По ее словам, Венера является предупреждением для Земли. Ведь когда-то соседняя планета была похожа по условиям жизни на нашу, однако катастрофические изменения климата, появление огромного количества озоновых дыр в атмосфере привели к ее гибели.

Сейчас жить на Венере невозможно. Температура на ней достигает плюс 471 градуса по Цельсию.

«Я думаю, что Венера является важным предупреждением: парниковый эффект не является просто теорией», –– приводит ее слова портал Space.com.

Она отметила, что парниковый эффект приводит к таянию вечной мерзлоты на Земле и чрезмерному выбросу углекислого газа в атмосферу. Из-за этого в атмосферу попадает чрезмерное количество углекислого газа и образуются кислотные облака.

В январе о возможном превращении Земли в Венеру предупреждал и известный британский физик Стивен Хокинг. По его словам, глобальное потепление способно создать «адские» условия жизни на нашей планете.