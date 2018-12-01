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Три человека стали жертвами пожара в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Приморском крае.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в селе Борисовка. Огонь распространился на площадь около 50 кв. м.

В тушении пожара принимали участие 16 специалистов, были задействованы три единицы спецтехники. На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. Причины трагедии не уточняются.

30 ноября крупный огонь вспыхнул на территории магазина «Светофор» в Томске. Ориентировочная площадь пожара составляла 1000 кв. м. Ему была присвоена 3-я степень сложности.

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