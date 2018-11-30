Прямой эфир

Блогер из Белоруссии пытался помешать спасателям тушить пожар

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Белоруссии местный блогер устроил скандал во время тушения крупного пожара в Гомеле. На протяжении семи минут мужчина преследовал пожарного прямо на месте ЧП и снимал процесс на видео. 

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, все началось, когда один из спасателей подошел к блогеру, чтобы предупредить об опасности и узнать, с какой целью он снимает тушение пожара. Однако вместо объяснения он услышал лишь оскорбления. 

Далее спасатель решил не обращать внимания на мужчину и отправился дальше выполнять свои обязанности. Но блогер решил просто так не сдаваться и на протяжении семи минут преследовал пожарного.

«Не блогер, а олень», — писали в комментариях к ролику. 

Ранее в ноябре в Саратове местный житель пытался помешать пожарным тушить надворные постройки и жилой дом. Агрессивный гражданин вооружился ножом и мешал пройти сотрудникам МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа сумма ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»
Двое детей погибли при пожаре в обесточенном доме под Москвой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017