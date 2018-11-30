Блогер из Белоруссии пытался помешать спасателям тушить пожар

В Белоруссии местный блогер устроил скандал во время тушения крупного пожара в Гомеле. На протяжении семи минут мужчина преследовал пожарного прямо на месте ЧП и снимал процесс на видео.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, все началось, когда один из спасателей подошел к блогеру, чтобы предупредить об опасности и узнать, с какой целью он снимает тушение пожара. Однако вместо объяснения он услышал лишь оскорбления.

Далее спасатель решил не обращать внимания на мужчину и отправился дальше выполнять свои обязанности. Но блогер решил просто так не сдаваться и на протяжении семи минут преследовал пожарного.

«Не блогер, а олень», — писали в комментариях к ролику.

Ранее в ноябре в Саратове местный житель пытался помешать пожарным тушить надворные постройки и жилой дом. Агрессивный гражданин вооружился ножом и мешал пройти сотрудникам МЧС.