Названа сумма ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» оценивается в 150 млн рублей. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Он отметил, что пожар, продолжавшийся около двух часов, возник после объемного взрыва, причины которого выясняет соответствующая комиссия. Рахманов подчеркнул, что ОСК планирует получить компенсацию от страховой компании.

«Пароход был застрахован, страховка до 25 декабря у него действующая. Поэтому, конечно, будем просить страхового возмещения. Я думаю, что на сумму, собственно, ремонта. Больше 150 млн рублей просить не будем», — приводит «РИА Новости» слова главы ОСК.

Рахманов добавил, что в связи с пожаром дата спуска на воду ледокола, вероятнее всего, будет сдвинута. Это связано с тем, что на судне было установлено много импортного оборудования, и в нынешней ситуации придется искать ему замену в Корее и Европе.

Возгорание на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло вечером 27 ноября. Огонь распространился на третьей и четвертой палубах, площадь пожара составила 300 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.