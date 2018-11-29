Двое детей погибли при пожаре в обесточенном доме под Москвой

Двое детей погибли во время пожара в частном жилом доме в Московской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла утром 29 ноября в селе Покровском в Дмитровском районе Подмосковья. Загорелся деревянный жилой дом. После ликвидации пожара на месте ЧП спасатели обнаружили тела двух мальчиков шести и десяти лет. По информации СК, в этом доме жила семья из четырех человек: мать с двумя сыновьями и сожителем. Известно, что во время пожара взрослым удалось спастись, передает телеканал «360».

По предварительным данным, в доме была отключена электроэнергия, а помещение обогревалось топкой дров. В настоящее время устанавливается причина отключения электричества, на месте работают криминалисты и следователи. Выясняется точная причина смерти детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 ноября сообщалось, что четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Псковской области.