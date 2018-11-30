В РАН рассказали о состоянии здоровья Алферова

Нобелевский лауреат по физике и депутат Государственной думы Жорес Алферов, госпитализированный в Москве с гипертоническим кризом, улучшилось. Об этом 30 ноября заявили в пресс-службе Российской академии наук (РАН).

«Самочувствие Жореса Ивановича улучшилось, он уже чувствует себя хорошо», — сообщили «РИА Новости» в РАН.

30 ноября стало известно, что академик Алферов был госпитализирован в одну из московских клиник. Он почувствовал себя плохо во время рабочего совещания.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске, сейчас ему 88 лет. Он был принят в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) без экзаменов. 5 марта 1953 года Алферов сделал первый надежно работающий транзистор. Он получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.