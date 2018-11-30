Названа причина госпитализации 88-летнего академика Алферова

Академик Жорес Алферов был госпитализирован в одну из московских клиник с инсультом. Он почувствовал себя плохо во время рабочего совещания, рассказали 30 ноября в Российской академии наук.

«Его увезли с инсультом на «скорой помощи» с совещания, госпитализировали в одну из московских клиник», — цитирует представителя РАН «РИА Новости».

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске (сейчас ему 88 лет). Он был принят в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) без экзаменов. 5 марта 1953 года Алферов сделал первый надежно работающий транзистор. Он получил Нобелевскую премию по физике в 2000 году за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.

В ноябре 2016 года Алферов был госпитализирован в ведомственную больницу РАН в Санкт-Петербурге в связи с воспалением легких. Несколько дней ученый провел в палате реанимации.