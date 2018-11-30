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Путин и Трамп встретятся «на ногах» во время саммита G20

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся «на ногах» в ходе саммита G20 в Аргентине. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

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«На ногах, конечно, все участники будут пересекаться», — сказал Песков журналистам «РИА Новости» в ответ на вопрос о возможности такого контакта.

Представитель Кремля добавил, что программа встреч Путина на саммите пока верстается и замена встречи с главой США еще не определена.

29 ноября стало известно, что Трамп отменил встречу с Путиным на саммите, который проходит в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. В качестве причины он назвал инцидент в Керченском проливе. В свою очередь, Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации, однако отметил, что у российского президента появилась «пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита».

В ходе мероприятия у Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

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